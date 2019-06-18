В Испании бесследно пропал брат убитой 13-летней россиянки

16-летний подросток объявлен в розыск потому, что его мать заявила в полицию о его исчезновении.

В Испании объявили в розыск русского подростка — брата убитой недавно девочки. При этом 16-летнего парня не подозревают в расправе над 13-летней сестрой. Об этом сообщил портал El Pais.

— Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребёнка, тоже несовершеннолетнего <...> Розыск не имеет никакой криминальной составляющей <...> и призван обеспечить его безопасность, — говорится в сообщении.

Сегодня также подтвердилась причина смерти 13-летней россиянки — её убили, нанося удары по шее холодным оружием. Известно, что, когда тело девочки обнаружили в квартире, где жила семья, её старшего брата на месте не было.

Полиция продолжает расследование.