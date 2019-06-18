Меркель объяснила, почему её затрясло на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила обезвоживанием своё состояние на красной дорожке, когда её затрясло, как от удара током, рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я выпила три стакана воды. Только этого мне не хватало. Я в полном порядке, — рассказала она на пресс-конференции.

Некоторые упрекнули украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он ничего не предпринял, чтобы помочь политику, но он оправдался, заявив, что ситуация находилась под контролем.

— Я стоял рядом с ней, и поверьте мне: она была в безопасности, — заверил президент Украины.

Как ранее сообщалось, пытаясь унять дрожь, Меркель активно меняла положение рук.