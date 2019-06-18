Великие манипуляторы. Учёные раскрыли секрет "щенячьих глаз"

Одомашнивание — главная причина развитой лицевой мускулатуры у современных питомцев.

Особо трогательный взгляд у собаки, который появился в ходе эволюции, помогает четвероногим общаться с людьми, а иногда ими манипулировать. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на доклад, опубликованный в ведущем американском журнале научных исследований PNAS.

Британские учёные в сотрудничестве с американскими коллегами установили, что трогательный и немного грустный взгляд собаки с поднятыми и наклонёнными бровями больше продиктован стремлением выжить, а не дружелюбием.

Специалисты сравнили мышцы вокруг глаз у диких серых волков и домашних собак. Согласно результатам, строение волокон у этих животных сильно различается, в частности, у современных собак развиты мускулы levator anguli oculi medialis, которые отвечают за поднятие бровей.

По мнению экспертов, эта особенность позволяет четвероногим успешно коммуницировать с человеком и нередко управлять его чувствами. "Щенячий взгляд" питомца вызывает у хозяев волну нежности, любви и уверенность в том, что животные всё понимают и нежно их любят. Тем временем собаки зачастую используют этот приём специально, играя на чувствах своих хозяев.

— Исследование показывает, что подобное изменение положения бровей у собак может быть результатом одомашнивания. Когда собаки поднимают брови, у людей, вероятно, возникает сильное желание проявить заботу о них, — подчёркивает профессор Портсмутского университета Джулиана Камински.

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