Врач об "электрическом" приступе у Меркель: Она может утратить дееспособность

Лайф показал видео со встречи в Берлине специалисту в области неврологии, и наш собеседник не поверил в то, что это "просто обезвоживание".

Дрожь во всём теле, которая буквально охватила Ангелу Меркель на официальной церемонии перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, может быть симптомом серьёзного заболевания. Так считает врач-невролог Александр Евдокимов. По его словам, фрау Меркель стоит обратить внимание на своё состояние и, в случае если "электрический" приступ повторится, затягивать с лечением нельзя.

— Это может быть как сильное эмоциональное потрясение, так и проявление неврологических болезней с нарушением координации движений и судорожным синдромом, — пояснил собеседник Лайфа.

Если причину судорожных синдромов не устранить, то болезнь, наиболее вероятно, будет развиваться и может помешать профессиональной деятельности госпожи канцлер. Речь может даже идти о том, что она утратит дееспособность, предупредил Евдокимов.

— Быть эффективным и работоспособным при таких болезнях человек не может, во всяком случае в ближайшей перспективе. При лечении процесс может замедляться, но полностью купироваться и регрессировать, как правило, не может, — заключил эксперт.

Напомним, сотни журналистов и миллионы телезрителей сегодня могли наблюдать, как Меркель на встрече с Зеленским затрясло, как от удара током. Сама канцлер объяснила произошедшее обезвоживанием.

Ангела Доротея Меркель (до замужества Каснер) — влиятельный европейский политик, глава Федерального правительства Германии, ставшая единственной в истории страны женщиной-канцлером. Сейчас ей 64 года. Под её руководством ФРГ обрела экономическую мощь, а она сама стала символом стабильности в Европе и ключевой фигурой в решении самых сложных вопросов европейской политики: от урегулирования ситуации с беженцами до мер по сплочению континента перед лицом разногласий с хозяином Белого Дома Дональдом Трампом.

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