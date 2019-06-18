Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае

В мае 2019 года производители бензина подняли цены на свою продукцию на 17,5%. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

В то же время увеличение цен на сырую нефть составило 4,5%.

Кроме того, по данным Росстата, в первые три месяца 2019 года рост ВВП России составил 0,5%, объём валового внутреннего продукта страны — 24,487 триллиона рублей.

Промышленное производство в России за пять месяцев 2019 года выросло на 2,4%. Самый значительный рост показали сферы производства подсолнечного масла, трикотажа, мяса.

Как писал Лайф, 17 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.