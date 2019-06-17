Медведев потребовал проверить информацию о росте цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава правительства отметил, что в случае необходимости нужно будет принять соответствующие меры.

— Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причём речь идёт о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, — заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Медведев подчеркнул, что в случае, если речь идёт о "системных вещах", то при необходимости нужно будет принимать решения, о которых "неоднократно" говорилось.

Козак отметил, что обсудит ситуацию с представителями нефтяных компаний.

— Проверьте, что там происходит, мне потом доложите, — поручил российский премьер.

Ранее Лайф рассказывал, что будет с ценами на бензин после 1 июля, когда истекает соглашение правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.