Козак прокомментировал опасения по поводу роста цен на бензин

По его мнению, нынешний уровень на бирже обеспечивает достаточную маржинальность для сегмента розницы.

Биржевые цены на топливо в России поднялись после роста мировых цен. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Его слова приводит РИА "Новости".

Он пояснил, что уровень цен на бирже обеспечивает необходимую маржинальность для розницы, поэтому нет оснований для тревоги.

— Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые были достаточно низкими, — сказал вице-премьер.

Он отметил, что этот вопрос не будет обсуждаться с компаниями нефтяного рынка.

Козак также рассказал, что сразу две отраслевые организации, Российский и Независимый топливные союзы, обратились к нему с письмами, где сообщается о росте оптовых и мелкооптовых цен на топливо.

Ранее Независимый топливный союз предупредил о возможном скачке цен на бензин. Нефтяники в свою очередь заявили, что снизят цены на дизель. Однако это коснётся не всех, поскольку есть риск повышения цен на бензин.