Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20 в Японии

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Фото © Twitter / China Xinhua News‏

Американский лидер сообщил, что поговорил со своим китайским коллегой по телефону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт расширенную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Провёл очень хорошую телефонную беседу с председателем Китая Си. Мы проведём расширенную встречу на следующей неделе на G20 в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи, — написал американский лидер в "Твиттере".

По мнению министра торговли США Уилбура Росса, наибольшим результатом встречи глав двух государств будет согласие на возобновление переговоров по торговой сделке.

Напомним, саммит G20 пройдёт 28–29 июня в Японии.

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