Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на G20 в Японии

Американский лидер сообщил, что поговорил со своим китайским коллегой по телефону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт расширенную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

— Провёл очень хорошую телефонную беседу с председателем Китая Си. Мы проведём расширенную встречу на следующей неделе на G20 в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи, — написал американский лидер в "Твиттере".

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

По мнению министра торговли США Уилбура Росса, наибольшим результатом встречи глав двух государств будет согласие на возобновление переговоров по торговой сделке.

Напомним, саммит G20 пройдёт 28–29 июня в Японии.