Эксперт объяснил, почему Киев не сможет составить Москве "газовую конкуренцию"

По словам специалиста, средства внешних инвесторов, выделенные на модернизацию украинской ГТС, ушли на иные цели.

Аналитик поставил под сомнение слова Юлии Тимошенко о возможности украинской газотранспортной системы через три года составить достойную конкуренцию России по транспортировке топлива. Как рассказал News.ru специалист "Эксперт плюс" Кирилл Стариков, даже в отдалённой перспективе Украина не сможет обеспечить собственные потребности в газе.

— Европе транзит газа через Украину обходится в полтора-два раза дороже, чем в случае с "Северным потоком — 2" напрямую из России. Для самого Киева цены импорта ниже, чем внутренние закупочные цены газа, и маловероятно, что потенциальный экспорт Украины может конкурировать по стоимости с российскими поставками, — заявил Стариков.

Эксперт подчеркнул, что украинская ГТС крайне изношена и находится в критическом состоянии. По словам специалиста, средства внешних инвесторов, выделенные на её модернизацию, ушли на иные цели.

Стариков отметил, что из необходимых 200 миллионов евро на поддержание украинской ГТС ежегодно выделяется лишь 20 миллионов евро.

Как писал Лайф, лидер партии "Батьковщина" и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что Незалежная может соперничать с Россией в газовой отрасли.