Почти 1 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 950 тысяч обращений. Об этом свидетельствуют данные кол-центров, попавшие в распоряжение телеканала "Россия 24".

Во вторник, 18 июня, по состоянию на 18:00 (мск) количество обращений, поступивших в центры обработки звонков, составило более 953 тысяч. Из них 563 тысячи были приняты по телефону, ещё 264 тысячи поступили посредством СМС и ММС-сообщений.

Возможностью обратиться к лидеру страны через интернет-портал воспользовалось 42 100 россиян, ещё 47 803 обращения поступило через мобильное приложение, а 35 464 — через социальные сети.

Обратиться к Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Задать свой вопрос можно будет вплоть до завершения программы 20 июня.

Напомним, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. Трансляцию можно будет смотреть с 12:00 (мск) на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".