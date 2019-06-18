Президент России Владимир Путин провёл совещание по подготовке к прямой линии, которая состоится 20 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как уточняется, в ходе программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Продолжительность прямой линии с российским лидером ограничена не будет.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет смотреть с 12:00 (мск) на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Как ранее сообщал Лайф, на прямую линию поступило более 950 тысяч обращений.