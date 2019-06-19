Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен устроил праздник для своей дочери в хосписе

Как известно, спортсмен страдает боковым амиотрофическим склерозом, который постепенно приводит к параличу и атрофии мышц, а также остановке дыхания.

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен устроил сюрприз дочери в её день рождения. Видео поздравления экс-футболиста опубликовала в "Инстаграме" его супруга Вероника.

— Лучший папа на свете, лучший сюрприз для нашей малышки. Спасибо тебе за то, что делаешь её счастливой, — написала она в посте.

На кадрах видно, как дочь спортсмена забегает в его комнату и видит подарки.

Ранее Лайф сообщал, что 42-летний голландец решил устроить 28 июня прощальную вечеринку из-за своего недуга. К настоящему моменту он потерял способность говорить и может общаться лишь с помощью компьютерной голосовой системы.

Напомним, экс-футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом, который постепенно приводит к параличу и атрофии мышц, а также остановке дыхания. Как известно, самым известным носителем этого заболевания был британский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте 2018 года.