Экологи попросили выпускников не запускать воздушные шары из-за вреда природе

Специалисты также не советуют запускать китайские бумажные фонарики, так как они могут создать угрозу пожара.

Эксперты-экологи попросили выпускников не запускать воздушные шары в честь окончания школы, поскольку это вредит природе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрошенных специалистов.

— Воздушные шары, наполненные гелием, может довольно далеко отнести. В результате засоряется ландшафт. Сейчас у многих животных детёныши, которые могут играть с шариком или принять его за еду, что, конечно, губительно для них. Лучше посадить дерево, куст или сделать фотографию, чем запускать одноразовые шары, — заявил директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

Эксперт отметил, что бумажные китайские шары желаний также наносят вред, поскольку из-за них уже были случаи возникновения пожаров.

Глава медиаотдела российского отделения "Гринпис" Виолетта Рябко поддержала коллегу по вопросу экологии, пояснив, что всеми любимые шарики разлагаются не менее четырёх лет, а фольгированные изделия не разлагаются и их ждёт одно будущее — "висеть на ближайшем дереве годами", заключает она.

Ранее Лайф писал о запрете запускать воздушные шарики и бумажные фонарики властями Петрозаводска.