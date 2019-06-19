Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Кубани, 17 человек пострадали

726

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на 43-м километре трассы А-46 Краснодар — Верхнебаканский. Об этом сообщает портал "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщает издание, авария произошла около 7:45 утра. Автобус следовал по маршруту посёлок Ахтырский — Краснодар. По данным полиции, в результате аварии пострадало 10 человек.

<p>Фото © ГУ МВД России по Краснодарскому краю</p>

В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает о 17 пострадавших. Все они были доставлены в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×