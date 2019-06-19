К прямой линии с Путиным пришло более 1 млн вопросов

Более одного миллиона обращений поступило в преддверии программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся социальной сферы, экономики, международных отношений и общественно-политической жизни страны.

В среду, 19 июня, по состоянию на 09:00 (мск) поступило 1 053 326 вопросов. Из них более половины пришлось на телефонные звонки (616 тысяч), ещё 291 тысяча поступила посредством СМС- и ММС-сообщений. Об этом свидетельствуют данные кол-центров, оказавшиеся в распоряжении телеканала "Россия 24".

Что касается других способ связи, то 55 тысяч вопросов было задано через мобильное приложение, 59 тысяч обращений поступило через интернет-ресурс программы. Ещё 40 тысяч граждан обратились к президенту России через социальные сети.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном мобильном приложении, а также через официальные группы программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. Её продолжительность ограничена не будет.

Онлайн-трансляцию прямой линии можно будет смотреть с 12:00 (мск) в эфире Первого канала, "России 1", "России 24", НТВ, ОТР, "Мира", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".