ФСБ показала видео задержания подозреваемых в финансировании ИГИЛ

В связи с тяжестью совершённых мужчинами преступлений следствие планирует ходатайствовать об их заключении под стражу.

ФСБ и СКР показали видео задержания двух мужчин, подозреваемых в содействии террористической деятельности ИГИЛ*. На кадрах — деньги и документы, обнаруженные при обыске.

Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с тяжестью совершённых преступлений следствие планирует ходатайствовать об аресте задержанных.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год граждане России, находясь на территории Сирии, организовали финансирование террористической деятельности ИГИЛ. Масштабные обыски по этому делу были проведены в Москве, Подмосковье, ХМАО, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.