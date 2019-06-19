Формат общения главы государства с народом востребован, к нему проявляется большой интерес, заметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл шесть часов на совещании по подготовке к прямой линии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин готовится к линии. Вчера совещание у него по поводу вопросов длилось шесть часов, — рассказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что динамика по вопросам каждый год разная. По его словам, формат прямой линии востребован, к ней проявляется огромный интерес.

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет смотреть с 12:00 (мск) 20 июня на Первом канале, телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Как сообщалось ранее, число вопросов, поступивших на прямую линию, перевалило за миллион.