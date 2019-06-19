В США объявили в "розыск" аллигатора с ножом в голове

К поискам рептилии подключились местные эксперты и даже лицензированные охотники.

Чиновники Департамента парков и дикой природы Техаса вызвали экспертов, чтобы найти пропавшего аллигатора с ножом в черепе. Об этом сообщает Fox News.

На прошлой неделе аллигатор, ошеломивший горожан, был замечен в озере возле поместья Орчард-Лейкс в штате Техас. Один из очевидцев сфотографировал рептилию, в голове которой торчит нож, и вызвал спасателей. Изображения хищника, распространённые в социальных сетях, вызвали волну беспокойства среди неравнодушных зоозащитников.

Причиной для волнения послужил не сам факт появления представителя отряда крокодилов в регионе, а серьёзность ранения животного. В первую очередь это обусловлено тем, что многие местные жители привыкли к рептилиям. А аллигаторы в свою очередь не испытывают агрессии по отношению к людям, поскольку те нередко их подкармливают.

К поискам раненого животного подключились местные эксперты и охотники. Однако пока аллигатора не нашли.

— Мы разрешили лицензированному охотнику за аллигаторами попытаться поймать его, но на данный момент он не смог найти его, — сказал представитель природоохранного департамента Техаса.

По мнению экспертов, аллигатор либо уплыл, либо нож сместился и больше не находится в черепе рептилии.

Ранее Лайф писал о другом происшествии с участием аллигаторов. Тогда трёхметровый хищник ворвался в дом к жительнице США, разбив низко расположенные окна, и уничтожил её винный погреб.