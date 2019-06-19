Из-за вспышки инфекции в детском лагере в Забайкалье закрыли смену

15 детей госпитализировали, четверо до сих пор остаются в больнице, пострадавшим по 7–9 лет.

Лагерь "Самородок" в Читинском районе Забайкальского края экстренно закрывается на санобработку, всех 238 детей отпускают домой. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В учреждении вспышка острой кишечной инфекции. 15 детей пожаловались на острые боли, их госпитализировали. Позже почти всех детей отпустили обратно в лагерь, но четверо до сих пор находятся в больнице.

Роспотребнадзор выдал предписание закрыть лагерь для санобработки. Его не откроют, пока специалисты ведомства не будут уверены, что детям больше ничего не угрожает.

Между тем руководство лагеря обещает решить вопрос о возмещении пропущенных дней отдыха, ведь дети должны были провести там 21 день.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. Заболело 27 человек, большинство из которых — дети.