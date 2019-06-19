"Воскресший" Бабченко сомневается в гибели депутата Тымчука при чистке оружия

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко, который инсценировал собственное убийство, прокомментировал смерть нардепа Дмитрия Тымчука. Тот явно сомневается, что украинский депутат мог погибнуть при чистке оружия.

— В голову. Взрослый человек. Подполковник. Умеющий обращаться с оружием. Ну, в корпус случайно — ок. Возможно. Бывает. Но самому посмотреть в ствол? При чистке оружия? Ну не знаю... — пишет Бабченко в своём "Фейсбуке".

При этом журналист сетует, что они с Тымчуком так и не смогли лично увидеться, хотя много раз договаривались о встрече.

О смерти Тымчука первым сообщил в соцсетях украинский политик Антон Геращенко. По его данным, тот случайно застрелился во время чистки наградного пистолета. При этом украинская полиция завела дело по статье "Умышленное убийство".

Что касается Бабченко, то год назад украинские СМИ сообщили, что журналист был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть Бабченко были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал $50 тысяч за эксклюзивное интервью.