После гибели депутата Рады Тымчука завели дело об умышленном убийстве

На Украине после гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука открыли уголовное дело об умышленном убийстве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

— Сколько выстрелов было, не могу ответить — эксперты смотрят, — уточнил руководитель Нацполиции Украины.

Князев подчеркнул, что иная информация о случившемся будет дана позже, когда правоохранители закончат осмотр места происшествия. Сейчас в квартире, где было найдено тело Тымчука, также работают судебный врач и эксперты.

Ранее депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко сообщил, что его коллега Дмитрий Тымчук погиб во время чистки наградного оружия у себя дома. Позднее в украинском МВД заявили, что рассматривают три версии случившегося — убийство, самоубийство или неосторожное обращение с оружием.