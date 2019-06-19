Голикова рассказала, сколько миллиардов за год потеряла Россия из-за больничных

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Фото © Shutterstock

Экономика России в прошлом году потеряла 223 миллиарда рублей из-за больничных. Об этом в ходе выступления на III Форуме социальных инноваций регионов заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, в этой связи существует необходимость создать максимально комфортные условия труда и заботиться о здоровье сотрудников.

Не секрет, что производительность труда выше в тех коллективах, где сотрудники меньше болеют, — рассказывает вице-премьер.

Голикова добавила, что одним из мероприятий нацпроекта "Демография" является реализация мероприятий по созданию системы поддержки здоровья.

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