Беглов добился снижения темпов роста тарифов ЖКХ в Петербурге

Отката цен назад точно не будет: оптимизация произошла за счёт статей расходов ресурсоснабжающих компаний.

В Санкт-Петербурге впервые снизятся темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, тарифы на электричество удалось снизить до минимального предела, теперь в среднем 1 кВт/ч будет обходиться в 4,65 рубля. Тарифы на холодную воду увеличатся не на 7%, как планировалось ранее, а почти вполовину меньше. Кроме того, можно будет почувствовать изменения и в стоимости горячей воды. Новые тарифы будут действовать уже с 1 июля.

Снижение темпов тарифного роста, которого добился врио губернатора Александр Беглов, стало первым в экономической истории Санкт-Петербурга.

— Надеемся, что это у нас первая оптимизация расходов регулируемых организаций и в дальнейшем мы продолжим тренд снижения платы граждан за коммунальные услуги, — комментирует глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Петербургские власти убеждены, что скачка цен на услуги ЖКХ после губернаторских выборов точно не произойдёт, поскольку оптимизация произошла за счёт статей расходов ресурсоснабжающих компаний.

Напомним, что 1 июня врио главы Санкт-Петербурга Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора.