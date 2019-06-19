Эксперты выяснили, за что чаще всего критикуют российских родителей

Эксперты провели исследование и узнали, как изменилась жизнь граждан после рождения ребёнка в разных странах.

Родители из России оказались в числе наиболее самодостаточных и изолированных от не прошенных советов. К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра компании Johnson&Johnson, передаёт News.ru.

Специалисты опросили почти шесть тысяч родителей из Великобритании, ЮАР, Саудовской Аравии, России, Испании и Польши и выяснили, что отношение к людям, имеющим детей, в разных государствах разительно отличается.

Так, россияне наименее критично настроены в отношении своих соотечественников. Лишь 25% граждан из опрошенных семей признались, что слышали критику в свой адрес от окружающих по поводу воспитания детей. При этом почти половина респондентов, а именно 45%, отметили, что никогда не попадали в такие ситуации.

Из тех родителей, кто сталкивался с критикой, 58% опрошенных слышали её в реальной жизни, ещё 17% получали замечания через Интернет.

Как и в других странах, в России в роли критиков наиболее часто выступают старшие родственники. При этом бабушки и дедушки критикуют отцов гораздо реже, чем матерей, — мужчинам в воспитании детей многое прощается.

Что касается поводов, то основным из них является отсутствие дисциплины у ребёнка и его плохое поведение (28%). Реже (18%) критикуют за количество внимания, которое родители уделяют детям, ещё 17% критикуют за общий подход к воспитанию малышей.

В свою очередь, в Великобритании, где с критикой столкнулась почти половина респондентов (49%), родители чаще получают замечания по поводу кормления младенцев, а в ЮАР (58%) мам и пап осуждают из-за способа кормления отпрысков и количества внимания. В стране — лидере рейтинга — Саудовской Аравии — 60% опрошенных признались, что слышат критику по поводу воспитания детей. При этом чаще всего (47%) осуждение исходило от одного из супругов в паре.

При этом, по словам ведущего эксперта Центра политических технологий Алексея Рощина, данные различия обусловлены тем, что жители России не слишком религиозны и закрыты. Эксперт призвал обратить внимание на список общественных претензий к родителям.

— В Великобритании большинство недовольны питанием чужого ребёнка. Это значит, что люди вникли в проблемы семьи настолько, что это обнаружили. У россиян другой подход: главное, чтобы чужой младенец мне не мешал. Остальное не моё дело, — заключил Рощин.

Ранее Лайф писал о том, как россияне относятся к использованию ремня в воспитательных целях. Согласно статистике, примерно треть соотечественников выступает против запрета физических наказаний для детей, а его сторонниками являются 57%.