Тысячи фанатов просят признать Киану Ривза человеком года из-за его доброты

Поклонники Киану Ривза, который стал персонажем новой игры Cyberpunk 2077, создали петицию, в которой просят журнал Times признать актёра человеком года.
Отметим, на данный момент петицию на сайте Change.org подписала 31 тысяча человек.
Интернет-пользователи пишут, что Киану Ривз отличается добротой, бескорыстностью и заслужил это звание. На днях Лайф публиковал отрывок интервью со знаменитостью. Киану Ривза спросили про отношения. Артист рассказал, что сейчас он одинок, но надеется, что всё же встретит кого-нибудь.
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