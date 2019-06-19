Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

Руководство страны может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе, считает экс-президент Украины.

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко допустил, что киевские власти откажутся от претензий на Крым. Об этом он заявил в интервью порталу Glavcom.

Порошенко отметил, что руководство страны может признать Крым российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

— Очевидно, что может. Но сразу же перестанут быть властью, — сказал он.

Экс-глава Незалежной также отметил, что не хочет давать публичных советов Владимиру Зеленскому, но предположил, что действующему президенту Украины нужно принимать в расчёт "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что начнёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным с фразы "Донбасс и Крым — это Украина".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией.