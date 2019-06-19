Врач из Бурятии по видеосвязи спас девочку с пороком сердца в Сочи

У девушки на фоне духоты упало давление, и она потеряла сознание, с каждой секундой становилась всё бледнее. Но её удалось привести в чувство.

Врач из Бурятии спас пациентку из Сочи по видеосвязи. Девочка с врождённым пороком сердца потеряла сознание, и очевидцы позвонили медику. Лайфу удалось побеседовать с героями истории.

Врач Валерий Амагыров рассказал, что в прошлый четверг ему позвонила старая знакомая из этнокультурного центра Республики Бурятия в Сочи. Женщина рассказала, что к ним в парк вместе с мамой пришла 16-летняя девочка и потеряла сознание. Сначала врач консультировал знакомую по телефону, после переключился на видеосвязь.

— У неё врождённый порок сердца, из-за жары случился обморок. Вызвали скорую, но пока скорая ехала, мы минут 20–30 по видео общались. <...> Мы её положили, освободили верхние дыхательные пути, приподняли ноги, — рассказал Валерий Амагыров.

Медик отметил, что у девушки на фоне духоты упало давление. Но её удалось привести в чувство.

Сотрудница этнокультурного центра уверена: всё обошлось только благодаря оперативной помощи, ведь девочке становилось только хуже, она быстро бледнела. Валерий Амагыров раньше работал врачом скорой помощи и потому легко сориентировался в стрессовой ситуации.

— Мне повезло, что Валерий Павлович ответил — в Сочи тогда было 18 часов, а в Улан-Удэ уже одиннадцатый час ночи. <...> Благодаря Валерию Павловичу всё закончилось хорошо, — поделилась девушка.

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