В Дании объяснили задержку согласования маршрута "Северного потока — 2"

При согласовании маршрута газопровода "Северный поток — 2" власти Дании в первую очередь ориентируются на экологию и безопасность маршрута, в связи с чем происходит замедление процесса согласования строительства трубопровода. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Энергетического агентства страны Туре Фальбе-Хансена.

По его словам, из предложенных маршрутов наиболее приемлемым является юго-восточный вариант. Других комментариев относительно сделанного накануне заявления члена правления "Газпрома" Сергея Кузнеца от датской стороны не поступало.

Напомним, что 18 июня Сергей Кузнец прокомментировал задержку строительства трубопровода из-за позиции Дании. Согласно его заявлению, это обстоятельство может обернуться существенными расходами и Копенгагену, возможно, придётся компенсировать убытки.

Ранее Лайф писал, что трубопровод "Северный поток — 2" построен уже на 58,7% от его общей протяжённости.