Украинки обвинили Зеленского в сексизме: Я тебе не бренд!

Жительницы Украины обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в сексизме после того, как он назвал женщин туристическим брендом страны. Возмутившись словами президента, они запустили в Сети флешмоб #ЯтобіНеБренд ("Я тебе не бренд").
Я, гражданка Украины, мать, предприниматель, никакой тебе не туристический бренд.
#ятобінебренд pic.twitter.com/7KpCisKLye— Стремянка (@stremynka) 18 июня 2019 г.
Шёл 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент
Не дадим себя обидеть!
Некоторые посты украинки сопровождают хештегом #ЖенщиныУкраиныНеТовар и #ЖенаТвояТебеБренд.
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский, говоря о том, чем знаменита Украина, упомянул сельское хозяйство, металлургию, шахтёрский промысел и красоту украинок. Он подчеркнул, что Незалежная среди туристов славится красивыми женщинами.
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