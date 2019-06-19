Украинки обвинили Зеленского в сексизме: Я тебе не бренд!

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Фото © Flickr / keith ellwood

Возмущённые жительницы Незалежной сопровождают своё мнение в Сети хештегами #ЖенщиныУкраиныНеТовар и #ЖенаТвояТебеБренд.

Жительницы Украины обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в сексизме после того, как он назвал женщин туристическим брендом страны. Возмутившись словами президента, они запустили в Сети флешмоб #ЯтобіНеБренд ("Я тебе не бренд").

Я, гражданка Украины, мать, предприниматель, никакой тебе не туристический бренд.

Шёл 2019 год, украинский президент называл людей брендом и не чесался. <…> Вот вам и демократия, вот вам и либеральные ценности, вот вам и народный <…> президент

Не дадим себя обидеть!

Некоторые посты украинки сопровождают хештегом #ЖенщиныУкраиныНеТовар и #ЖенаТвояТебеБренд.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский, говоря о том, чем знаменита Украина, упомянул сельское хозяйство, металлургию, шахтёрский промысел и красоту украинок. Он подчеркнул, что Незалежная среди туристов славится красивыми женщинами.

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