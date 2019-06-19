В Минобрнауки высказались о скандале с "невидимыми" чернилами на ЕГЭ

Работы по математике астраханских школьников не смогли отсканировать с первого раза, и старшеклассники получили ноль баллов.

Министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман заявил, что чиновники продолжат расследование инцидента с использованием "невидимых" чернил на ЕГЭ. Также министерство выяснит, были ли попытки затирок.

Один из учеников уже заявил, что заполнял работу по русскому языку той же ручкой, что и скандальный тест по математике.

— Какой ручкой он писал, это вопрос подготовленности к экзамену… К организации экзамена со стороны школы. Это будет вопрос к организации со стороны пункта, что там они видели, что происходило, — приводит слова Виталия Гутмана РИА "Новости".

Пара астраханских выпускников заполнила тесты по математике чернилами, которые не получилось отсканировать с первого раза. Школьники получили ноль баллов, но позже их работы перепроверили, и подростки получили положительные оценки. Чиновники же заявили, что одиннадцатиклассники пользовались "неправильными" ручками намеренно, чтобы "что-то в работе изменить".

Позже выяснилось, что есть ещё выпускники, которые столкнулись с такой же проблемой.