Сдавшие ЕГЭ на 0 из-за чернил школьники получили новые результаты экзамена

В областном Минобразования считают, что выпускники намеренно использовали ручки с целью что-то изменить в бланках.

Двое астраханских школьников, которые изначально набрали по ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за чернил, получили положительные оценки после того, как их работы были проверены вручную. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки региона Виталий Гутман.

— И тот и другой преодолели минимальный порог. Ноля у них нет. Тем не менее эти ручки использовались намеренно, с целью что-то в работе изменить, — рассказал Гутман.

Он отметил, что экзаменационные работы по русскому языку этих же школьников были отсканированы должным образом.

Гутман подчеркнул, что в третьем случае, когда школьница обратилась в Минобразования из-за предположений о некорректном прочтении работы, выяснилось, что бланки были изначально переведены в электронный вид надлежащим образом.

Как сообщал Лайф, работы двух астраханских школьников были оценены в ноль баллов из-за "неправильной" ручки, купленной на стенде товаров для ЕГЭ в книжном магазине. В областном Минобразования считают, что выпускники использовали не те чернила, которые требовались, чтобы стирать написанное. При сканировании такие ручки не проявляются на документах.