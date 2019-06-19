Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

Тарифный дисбаланс теперь не получится "просто так устранить, перекладывая издержки на жителей", отмечает глава правительства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом глава правительства сообщил на совещании, которое было посвящено достижению национальных целей развития.

— Я подписал постановление, которое позволит более жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции, — сказал он.

Глава правительства отметил, что тарифный дисбаланс теперь не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Более того, теперь регионы обяжут согласовывать превышение индекса с Федеральной антимонопольной службой.