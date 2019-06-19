Россиянина Тищенко приговорили в США к году тюрьмы

Американский суд приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к году тюрьмы. Как сообщает РИА "Новости", россиянин этот срок уже отсидел и его сегодня намерены депортировать в Россию.

— Приговор 12 месяцев и один день, — рассказал представитель суда.

Сейчас мужчину передали агентам внутренней безопасности, которые отвезут его в аэропорт для самостоятельной депортации.

Гражданина РФ экстрадировали из Грузии в Штаты и предъявили обвинения по пяти пунктам, среди которых контрабанда, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. В Кремле ранее были обеспокоены провокациями в адрес россиянина.