Киевский суд может признать незаконной регистрацию украинской "новой церкви"

Речь идёт о судебном иске представителей канонической УПЦ. Раскольники украли у неё имя.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску о незаконности регистрации Православной церкви Украины (ПЦУ). Заявителем выступила Киевская митрополия канонической УПЦ, у которой новая религиозная организация фактически украла имя: 30 января 2019 года церковное объединение под руководством митрополита Епифания получило государственную регистрацию под наименованием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

В своём иске представители канонической церкви указывают, что регистрация ПЦУ была проведена с нарушениями закона, а потому должна быть отменена в судебном порядке. Кроме прочего, томос — документ о независимости, который считают своим главных достижением сторонники ПЦУ, определяет для неё два названия — "Православная церковь Украины" и "Святейшая церковь Украины", а значит, раскольники не имеют права регистрироваться под другими именами.

Напомним, 15 декабря прошлого года в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Внутри неё сейчас не всё так гладко: так, например, Филарет отказался подписать устав "новой церкви" Незалежной и выполнять условия томоса об автокефалии.