Чиновники отказали вдове ветерана ВОВ в жилье, потому что она жила у знакомых

В Кургане вдову ветерана Великой Отечественной войны сняли с учёта для получения квартиры за счёт бюджета, потому что пенсионерка жила у знакомых. Об этом сообщил портал Ura.ru.
При этом чиновники знали: у женщины нет своей квартиры. Это значит, что она, скорее всего, живёт у знакомых временно.
В итоге женщину всё же признали нуждающейся, но вопрос о её постановке на учёт ещё рассмотрят в суде.
Тем временем о ветеранах ВОВ и их семьях заботятся обычные люди. Ранее Лайф рассказывал о жителе Екатеринбурга, который бесплатно ремонтирует жильё пенсионеров.
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