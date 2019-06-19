Чиновники отказали вдове ветерана ВОВ в жилье, потому что она жила у знакомых

Хотя знали, что пенсионерка не имеет своего жилья, и могли предположить, что приют у знакомых — временная мера для неё.

В Кургане вдову ветерана Великой Отечественной войны сняли с учёта для получения квартиры за счёт бюджета, потому что пенсионерка жила у знакомых. Об этом сообщил портал Ura.ru.

При этом чиновники знали: у женщины нет своей квартиры. Это значит, что она, скорее всего, живёт у знакомых временно.

В итоге женщину всё же признали нуждающейся, но вопрос о её постановке на учёт ещё рассмотрят в суде.

Тем временем о ветеранах ВОВ и их семьях заботятся обычные люди. Ранее Лайф рассказывал о жителе Екатеринбурга, который бесплатно ремонтирует жильё пенсионеров.