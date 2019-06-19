Учёные рассказали о смертельной угрозе, подстерегающей на пляже

Риску подвержены люди со слабым иммунитетом, которые много времени проводят в морской воде и любят морепродукты.

Американские учёные выяснили, что отдых на пляже у моря может обернуться летальным исходом. Об этом написал журнал Annals of Internal Medicine.

В море и морепродуктах обнаружены смертельно опасные бактерии Vibrio vulnificus, которые могут легко попасть в организм человека. При этом они обитают в воде с температурой выше 13 градусов Цельсия. То есть на большинстве морских пляжей.

У людей с ослабленным иммунитетом бактерии Vibrio vulnificus могут спровоцировать развитие некротического фасциита. А он уже может привести к ампутации конечностей или смерти.

Ранее Лайф рассказывал о разработке новосибирских учёных, которая уничтожает разного рода бактерии. Однако подвластны ли ей Vibrio vulnificus — неизвестно.