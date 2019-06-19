В Нидерландах на военной базе 14 человек пострадали из-за удара молнии

Один из раненых был доставлен в больницу Антверпена на вертолёте, его состояние оценивается как тяжёлое.

В Нидерландах 14 человек пострадали в результате удара молнии. Инцидент произошёл на военной базе в городе Оссендрехт, сообщает RTL Nieuws.

Молодые люди, проходившие курс военной подготовки, находились в поле, когда ударила молния. В результате 14 человек пострадали.

Как отмечается, один из них — 18-летний молодой человек — был серьёзно ранен. Его на вертолёте доставили в госпиталь Антверпена. Другим пострадавшим медицинскую помощь оказали в больницах, расположенных рядом с местом происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что в Германии молния убила вратаря прямо во время футбольного матча.