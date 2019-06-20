СМИ: Началась операция по выпуску косаток из "китовой тюрьмы"

Двух животных уже везут на базу для морских млекопитающих, откуда выпустят в Сахалинский залив.

Специалисты Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали операцию по выпуску первых двух косаток, содержащихся в центре реабилитации — бухте Средняя в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Сегодня двух косаток погрузили на транспорт и отправили. Возможно, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, млекопитающих доставят на базу примерно за двое суток, после чего их выпустят в Сахалинский залив.

Осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и одиннадцать косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.