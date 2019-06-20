Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 22 копейки, обновив минимум текущего года, который составлял 63,63 рубля. Согласно данным торгов, стоимость американской валюты составила 63,57 рубля.
Между тем евро подорожал на семь копеек — до 71,65 рубля.
Американская валюта дешевеет на фоне заметного укрепления цены нефти на бирже ICE в Лондоне. Так, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе 2019 года составила $63,43 за баррель.
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