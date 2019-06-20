Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в растрате нескольких миллионов долларов главе агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому и ещё шести людям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год Бойко-Великий, владеющий десятью процентами уставного капитала "Кредитного экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главным бухгалтером Марией Антоновой и ещё четырьмя сотрудниками похитили у банка свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обвиняемые составляли подложные документы о полученных кредитах, после чего забирали с депозитов денежные средства клиентов банка. Правоохранители установили 31 факт хищений и проверяют другие подозрительные операции.
Все семеро подозреваемых задержаны, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.
Как ранее сообщал Лайф, бизнесмен Бойко-Великий не признаёт свою вину в хищении средств.
Напомним, системные хищения денежных средств банка привели к отзыву ЦБ РФ лицензии у данной кредитной организации на осуществление банковской деятельности.
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