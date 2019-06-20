Малайзия назвала доклад о крушении МН17 политизированным и антироссийским

Международная группа следователей ещё до изучения материалов дела обвинила в случившемся Москву, заявил Махатхир Мохамад.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с выводами Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. По его мнению, доклад является политизированным и антироссийским. Об этом сообщает газета The Star.

— Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях, — подчеркнул глава малайзийского правительства.

Мохамад обратил внимание на то, что "следователи ещё до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия". Как отметил премьер, до сих пор никаких доказательств причастности Москвы к авиакатастрофе представлено не было.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.

Ранее международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе трое россиян и один украинец. В МИД России назвали выводы голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.