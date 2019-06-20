В Симферополе нашли две отрубленные головы крокодилов

Специалисты предполагают, что это головы взрослых животных "достаточно маленького размера".

Во дворе многоквартирных жилых домов в центре Симферополя нашли две отрубленные крокодильи головы.

— Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены для последующего уничтожения путём сжигания, — рассказали Лайфу в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Крыма.

Специалисты предполагают, что это головы взрослых животных "достаточно маленького размера". Отмечается, что двор дома дезинфицировали.

В ведомстве усмотрели факт жестокого обращения с животными и передали материалы в прокуратуру.

Ранее Лайф сообщал, что В США объявили в "розыск" аллигатора, в голове которого торчит нож.