В Симферополе нашли две отрубленные головы крокодилов

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Специалисты предполагают, что это головы взрослых животных "достаточно маленького размера".

Во дворе многоквартирных жилых домов в центре Симферополя нашли две отрубленные крокодильи головы.

Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены для последующего уничтожения путём сжигания, — рассказали Лайфу в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии Крыма.

<p>Фото © Государственный комитет ветеринарии Республики Крым</p>

Специалисты предполагают, что это головы взрослых животных "достаточно маленького размера". Отмечается, что двор дома дезинфицировали.

В ведомстве усмотрели факт жестокого обращения с животными и передали материалы в прокуратуру.

Ранее Лайф сообщал, что В США объявили в "розыск" аллигатора, в голове которого торчит нож.

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