В Норильске поймали истощённую белую медведицу

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Фото © ТАСС / Денис Кожевников

Для отлова 200-килограммового животного специалисты ввели ему незначительную дозу снотворного.

В Норильске местные зоологи вместе с коллегами из парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали самку краснокнижного белого медведя, которая в поисках еды вышла в город с берега Карского моря.

Отмечается, что для отлова животного специалистам пришлось ввести ему незначительную дозу снотворного. После этого медведице дали препарат, который нейтрализовал действие снотворного.

Сейчас животное чувствует себя хорошо, находится на базе местной службы спасения, изолировано от лишнего внимания,сообщил представитель городской мэрии.

Уточняется, что вес животного — около 200 килограммов, примерный возраст — 1,5–2 года. Состояние здоровья медведицы не позволяет выпустить её в дикую природу, поэтому её отправят на реабилитацию в парк "Роев ручей".

Напомним, ранее медведицу горожане заметили на окраине Норильска.

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