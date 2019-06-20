В Норильске поймали истощённую белую медведицу

Для отлова 200-килограммового животного специалисты ввели ему незначительную дозу снотворного.

В Норильске местные зоологи вместе с коллегами из парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали самку краснокнижного белого медведя, которая в поисках еды вышла в город с берега Карского моря.

Отмечается, что для отлова животного специалистам пришлось ввести ему незначительную дозу снотворного. После этого медведице дали препарат, который нейтрализовал действие снотворного.

— Сейчас животное чувствует себя хорошо, находится на базе местной службы спасения, изолировано от лишнего внимания, — сообщил представитель городской мэрии.

Уточняется, что вес животного — около 200 килограммов, примерный возраст — 1,5–2 года. Состояние здоровья медведицы не позволяет выпустить её в дикую природу, поэтому её отправят на реабилитацию в парк "Роев ручей".

Напомним, ранее медведицу горожане заметили на окраине Норильска.