Задавший вопрос президенту сотрудник МЧС рассказал Лайфу о "кипише" на работе

Спасатель заявил главе государства, что заработная плата у гражданских служащих в ведомстве низкая, наблюдается нехватка кадров.

Командир отделения МЧС Станислав Таукачикас, который задал первый видеовопрос президенту России Владимиру Путину на прямой линии, рассказал Лайфу о начавшемся на его работе "кипише".

— Там такой кипиш сейчас на работе! Из-за того, что мы правду сказали. Это всё скрывается везде, уже собирают там всех, я трубки не беру, я вообще улетел. Я думаю, вплоть до увольнения мне этот вопрос встанет. Но, думаю, я всё-таки этого не допущу, мне сейчас все пишут, — разъяснил ситуацию Таукачикас.

Он рассказал на прямой линии с президентом, что зарплата пожарного в его части составляет 12–14 тысяч рублей, на таких условиях работать в пожарных частях некому. В ответе на вопрос спасателя Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС.

— Не знаю, что сейчас произойдёт на работе. Я работаю 9 лет в этой структуре, нам за это время на тысячу-полторы подняли зарплату. Я командир отделения, но не при погонах, я вольнонаёмный. Работу мы выполняем ту же, просто не носим погоны. Вместе работаем, вместе работу выполняем, а зарплата — разная. Почему считают, что мы должны получать при этом меньше наполовину? Я не понимаю, — добавил спасатель в беседе с Лайфом.