В Минприроды рассказали подробности об освобождении косаток в Приморье

Ранее СМИ сообщили, что первых двух животных уже везут на базу для морских млекопитающих, откуда их выпустят на свободу.

Пресс-служба Минприроды РФ подтвердила, что косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, выпустят в Охотское море.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, животные до выпуска на свободу пройдут дополнительное ветеринарное обследование. Во время транспортировки косаток будет сопровождать группа из 70 человек, состоящая из врачей, тренеров и учёных. Животных будут выпускать группами с июня по октябрь 2019 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что первых двух косаток уже везут на базу для морских млекопитающих, откуда их выпустят в Сахалинский залив.