В Госдепе рассказали, о чём Трамп может побеседовать с Путиным на саммите G20

На саммите G20 президент США Дональд Трамп собирается побеседовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
— Часть этого разговора со стороны США — это в действительности держать Россию концентрирующей внимание на том, в чём заключались обязательства, — цитирует сотрудника Госдепа ТАСС.
В начале февраля Трамп объявил, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД и начинают процедуру выхода из Договора. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении соглашения, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, ссылаясь на запуски ракет определённого типа. Москва эти обвинения отрицает.
Несколько дней назад Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram