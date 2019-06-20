В Госдепе рассказали, о чём Трамп может побеседовать с Путиным на саммите G20

Встреча лидеров стран "Большой двадцатки" должна пройти в японской Осаке с 28 по 29 июня.

На саммите G20 президент США Дональд Трамп собирается побеседовать со своим российским коллегой Владимиром Путиным о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал журналистам помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

— Часть этого разговора со стороны США — это в действительности держать Россию концентрирующей внимание на том, в чём заключались обязательства, — цитирует сотрудника Госдепа ТАСС.

В начале февраля Трамп объявил, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД и начинают процедуру выхода из Договора. Вашингтон обвиняет Россию в нарушении соглашения, подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, ссылаясь на запуски ракет определённого типа. Москва эти обвинения отрицает.

Несколько дней назад Госдума РФ приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о РСМД.