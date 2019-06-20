В "Яндексе" рассказали о водителе, угрожавшем изнасилованием пассажиру

В "Яндексе" прокомментировали инцидент с водителем такси, который не выпускал пассажира из автомобиля и угрожал ему изнасилованием.
— Как только нам поступило сообщение об этом инциденте, мы немедленно провели проверку и заблокировали водителя в сервисе, — приводит слова агрегатора
Кроме того, водитель больше не сможет работать с сервисом "Яндекса". В компании признали, что такое поведение было недопустимым, и сообщили о готовности предоставить необходимую информацию о водителе следствию.
Напомним, в подмосковной Коломне у водителя "Яндекс.Такси" и пассажира произошёл конфликт из-за цены поездки. Двадцатилетнего клиента не выпускали из машины и угрожали изнасилованием.
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