В "Яндексе" рассказали о водителе, угрожавшем изнасилованием пассажиру

В компании заявили о недопустимости такого поведения и сообщили, что молодой человек больше не сможет работать с сервисом.

В "Яндексе" прокомментировали инцидент с водителем такси, который не выпускал пассажира из автомобиля и угрожал ему изнасилованием.

— Как только нам поступило сообщение об этом инциденте, мы немедленно провели проверку и заблокировали водителя в сервисе, — приводит слова агрегатора "360".

Кроме того, водитель больше не сможет работать с сервисом "Яндекса". В компании признали, что такое поведение было недопустимым, и сообщили о готовности предоставить необходимую информацию о водителе следствию.

Напомним, в подмосковной Коломне у водителя "Яндекс.Такси" и пассажира произошёл конфликт из-за цены поездки. Двадцатилетнего клиента не выпускали из машины и угрожали изнасилованием.