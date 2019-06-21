Депутат Рады осудил Зеленского за отказ от прямых переговоров с Донбассом

Парламентарий также заявил, что надеется увидеть выполнение обещаний от президента Украины.

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил в эфире каналу "112 Украина", что президент Украины Владимир Зеленский "сходит с ума", поскольку отказывается от прямых переговоров с ЛНР и ДНР по примеру экс-лидера страны Петра Порошенко.

Он отметил, что ждёт выполнения обещаний от Зеленского, в том числе и о мирном разрешении конфликта в Донбассе.

— Ты президент, у тебя новая обязанность... Ты сказал "мир", я только что слышал "мир", сейчас я читаю — мира не будет, альянс — самое лучшее, в НАТО мы идём, с Россией разговаривать не будем. Очнись, что ты там выпил в этом здании такое? Что там Порошенко оставил? — подчеркнул депутат.

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что Владимир Зеленский ведёт страну к катастрофе, и сообщил о желании видеть в стране "движение", а не "бесконечный 95-й квартал".