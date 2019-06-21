В ЕС обдумывают возможное непризнание паспортов РФ, выдаваемых жителям Донбасса

Страны Европейского союза могут рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, которые выдаются жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в заявлении проходящего в Брюсселе саммита глав государств и правительств Евросоюза.

— Евросовет продолжит следить за ситуацией на востоке Украины и готов в координации с международными партнёрами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов, — говорится в документе.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Выдача паспортов по этой программе уже идёт.

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