Пентагон показал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном

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Американское ведомство при этом не подтвердило данную карту объективными средствами контроля.

Пентагон опубликовал полётный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, который был сбит иранскими ПВО, в доказательство того, что тот пребывал в международном воздушном пространстве.

Из карты следует, что беспилотник находился вне пространства Ирана. Впрочем, при этом Пентагон не подтвердил карту какими-либо объективными средствами контроля.

Ранее в Тегеране заявили, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ.

Напомним, в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, когда вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джозеф Гуастелла заявил, что в момент перехвата беспилотник был на большой высоте.

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