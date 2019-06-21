Пентагон показал карту маршрута беспилотника, сбитого Ираном

Американское ведомство при этом не подтвердило данную карту объективными средствами контроля.

Pentagon issues map as proof that Iran shot down US Navy Global Hawk surveillance drone over international watershttps://t.co/bJ42eFO624 pic.twitter.com/fplLi1HXnl — ArmyTimes (@ArmyTimes) June 20, 2019

Пентагон опубликовал полётный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, который был сбит иранскими ПВО, в доказательство того, что тот пребывал в международном воздушном пространстве.

Из карты следует, что беспилотник находился вне пространства Ирана. Впрочем, при этом Пентагон не подтвердил карту какими-либо объективными средствами контроля.

Ранее в Тегеране заявили, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ.

Напомним, в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник США был сбит в небе на юге Ирана, когда вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь командующий американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джозеф Гуастелла заявил, что в момент перехвата беспилотник был на большой высоте.